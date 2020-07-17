Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde torpille işe alınanları ifşa etti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde torpille işe alınan isimleri dev ekrana yansıtarak hepsini tek tek ifşa etti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediyesi Meclisi'nde gerçekleşen toplantıda AK Parti'li Melih Gökçek'in döneminde belediyeye torpille işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı.

Torpil listesinde Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in ve birçok ismin torpiliyle işe alınan isimler yer aldı.

Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş, şöyle konuştu



"İSİM İSİM GÖRECEKSİNİZ HEPSİNİ"

"İsim isim göreceksiniz ama kötü niyetle söylemiyorum, belki bazılarınızın da ismi çıkacak. Burada ismini gördüklerinizin hepsi çalışıyor şu anda. Bunlar sözleşmeli ve normal işçi, kimlerin torpiliyle işe girdiklerini göreceksiniz, bir şekilde defter bizim elimizde kaldı.



