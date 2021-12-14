Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri ilginç görüntülere sahne oluyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kürsüye bir kasa portakalla çıktı.

Tbmm'de bütçe görüşmeleri sırasında söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için kürsüye yanında bir kasa portakalla geldi. Çiftçinin yaşadığı sorunları dile getiren Erbay, konuşmasının sonunda yanında getirdiği bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden aşağı döktü.

"BEN BU PORTAKALLAR SAYESİNDE OKUDUM"

CHP'li Erbay, üreticilerin sorunlarını dile getirmek için Meclis'te ilginç bir protestoya imza attı. Yanında getirdiği portakalları meclis küsünden dökmeden önce bir de konuşmaya imza atan Erbay, "Ben portakal üreticisi bir ailenin çocuğuyum. Bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda" dedi.

"ÜRETİCİ İLAÇ VE GÜBRE ALAMIYOR"

Açıklamalarına devam eden Erbay, "Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. İnsanlar dertli, bu bütçe için daha önce de söyledik işçi yok, emekçi yok, köylü de yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin efendisidir" dediği köylü yok. Gübre alamıyorlar, ilaç alamıyorlar. Mersin'de vekilimiz bahsetti, limon üreticileri ağaçlarını kesiyor. Limon üreticisi bitmiş durumda, şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşülüp, kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak. Onların selamını size getirdim, git sesimiz ol dediler" diye konuştu.

PORTAKALLARI DÖKERKEN MİKROFONUN SESİ KISILDI

CHP'li Erbay'ın konuşması sırasında portakalları Meclis kürsüsünden dökmesinin ardından Meclis Başkan Vekili de duruma müdahale ederek, "Bu yaptığınız doğru değil" diyerek Erbay'ın konuştuğu mikrofondan sesin alınmasını istedi. Bu sırada CHP ve AK Parti milletvekillerinin bulunduğu sıralarda hareketlilik yaşandığı görüldü. CHP'li vekiller arkadaşlarını alkışlarken, AK Partililer ise duruma tepki gösterdi.