Meclis olağanüstü toplanıyor! AK Partili Ünal: ''Katılmayacağız''

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü toplantıya çağırdı. AK Partili Mahir Ünal, toplantıya katılmayacaklarını açıkladı.

CHP, 120 milletvekilinin imzasının bulunduğu dilekçeyi TBMM Başkanlığı'na sunarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması amacıyla TBMM Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa'nın 93 ve TBMM İç tüzüğünün 7'nci maddesi gereği CHP'nin talebini değerlendirerek, TBMM Genel Kurulu'nu 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. Şentop'un çağrısı siyasi parti gruplarına iletildi. TBMM Genel Kurulu'nda toplantı yeter sayısına ulaşılırsa genel görüşme başlayacak. CHP grubu daha sonra sağlıkta şiddetle ilgili 16 maddelik kanun teklifinin görüşülmesini Genel Kurul'dan talep edecek.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün yaptığı basın toplantısında, "Biz, iktidar muhalefet ayırmadan tüm grupları, tüm milletvekillerini bu toplantı çağrımıza cevap vermeye ve gelecek hafta saat 14.00'te Genel Kurul'da olmaya davet ediyoruz" demişti.

AK PARTİ: KATILMAYACAĞIZ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal TBMM'de basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ünal, Meclis'teki olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını söyledi.

Ünal'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz söyledik onun üzerine yaptılar gibi bir söylem geliştiren, sanki sorunları kendileri çözüyor gibi gerçeklik dışı algı oluşturan söylemi kendileri için tercih etmiş durudalar ki aslolan gerçekleştirme iradesidir. Aslolan icradır. Onlar konuşurlar ve AK Parti yapar.

Geçmişe dönük hususu da hatırlatmak isterim. Bizim hafızamızla alay etmesinler. 70'leri, 80'leri, 90'ları biz hatırlıyoruz. O dönemin sorunları konuşulur, toplumda böyle gelmiş böyle gider bir duyguya dönüşmüş durumdaydı. Bugün 2005'in, 2010'un sorunlarını konuşmuyoruz. Türkiye 70 yıllık sorunlarını çözmüş, bugünün sorunlarının konuşabilir duruma gelmiştir.

Bugün AK Parti, sadece Türkiye'nin sorunlarını çözen değil küresel ölçekte sorun çözen bir partidir. Karabağ'da 30 yıllık Misnk üçlüsünün çözemediği sorunun çözümüne katkıda bulunmuştur. Kendi tavsiyelerinin çözüm olduğunu düşünecek kadar siyasetten uzaklaşmış durumdalar

Bir patolojiyi bize gösteriyor. Bunlara diyoruz ki kıvanç ve tasada birlik olmanın gereğini hiç değilse yerine getirin. Siz iktidar olmaya çalışıyorsunuz, 6'lı masada bir araya geliyorsunuz. Bugün siz bunu bile beceremiyorsunuz. 20 yıldan beri her türlü engellemeye rağmen iktidarda olan siyasi iradeyi sevmeseniz bile saygı duymanız gerekir. Siyasi etiğin gereğidir.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Sağlık ve İçişleri Bakanlığımız koordinasyonunda Çalışma Komisyonu kuruldu. Pazartesi günü olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağız. CHP'nin sağlıkta yaşananlar ve bizim .çözüm kapasitemizle bundan sonraki sorunlara yönelik çözüm faaliyetlerini siyasi şov aracı haline getirilmesine müsaade etmeyeceğiz

Kendi ittifak ortaklarına bile bilgi verme gerğei duymayan sadece belli bir sağlık gibi hassas bir konu üzerinden siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada. Dün yaptığımzı MYK'da katılmama kararımızı aldık. Bunu da zaten dün kamuoyu ile paylaştık.

Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ifadeleri aynıyla iade ediyoruz. 2015'te burada bir Meclis çalışanı Kılıçdaroğlu ile ilgili eleştiri tweeti attığı için odası basılmış, Meclis çalışanı darp edilmiş, bilgisayar kasası da Meclis Genel Kurulu'nun ortasına atılmıştı. Küçücük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan, kendileri ile ilgili eleştiri yapıldığında çirkinleşmeleri, Cumhurbaşkanımız ile ilgili hadsiz gibi çirkin bir ifadeyi kullanmaları kendilerinin hadsizliğidir. Bu çirkin sözü kendilerine iade ediyoruz. Kendilerini siyasi nezakete davet ediyoruz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken hadlerini bilecekler.

Biz Meclis iradesine son derece saygılıyız. 600 vekilin iradesine saygı duyup parti grupları ile bu işi istişare etselerdi, siyasi nezaketin gereği olurdu. Meclis çalışmaya başladığında Meclis'i çalıştırmaktan hiçbir zaman geri durmadık. Şova dönüştürmelerinin ve siyasi nezaketsizliklerinin karşısındayız. TBMM 1 Ekim itibariyle çalışmalarına başlar. Bu sürede biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Meclis'te milletimizin sorunlarını çözecek kapasite ile hareket ettik her daim. Meclis çalışmaya başladığında gündemimizde olan konular çerçevesinde bu da gündeme gelecektir.

KILIÇDAROĞLU ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir hekim ve avukatın öldürüldüğü olayın ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. “Üzgün görünmek” yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen!" ifadelerini kullanmıştı.