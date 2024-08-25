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''Mehmet Şimşek istifa etti'' söylentisini kim çıkardı? Olay olacak iddia

''Mehmet Şimşek istifa etti'' söylentisini kim çıkardı? Olay olacak iddia
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekonomi danışmanı Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddialarının arkasında iktidardan bazı isimlerin olduğunu iddia etti. Özcan, ''Sayın Bakan’ın koltuğunda gözü olan bazı iktidar unsurları tarafından çıkarıldığını düşünüyorum'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı da olan ekonomist Serkan Özcan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında çıkan 'istifa etti' haberlerinin kasıtlı olarak yapıldığını belirtti.

"BAZI İKTİDAR UNSURLARI TARAFINDAN..."

Özcan, iktidar tarafında Şimşek'in koltuğunda birilerinin gözü olduğunu iddia ederek, "Sayın Bakan’ın koltuğunda gözü olan bazı iktidar unsurları tarafından çıkarıldığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Özcan ayrıca eski maliye bakanları Berat Albayrak, Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati gibi isimlerle Şimşek'in karşılaştırılmasının ise büyük bir ayıp olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPTI

Serkan Özcan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sayın Mehmet Şimşek ile ilgili dedikoduların 'ülke batarsa batsın' diye düşünen müzmin muhaliflerden çok, Sayın Bakan’ın koltuğunda gözü olan bazı iktidar unsurları tarafından çıkarıldığını düşünüyorum.

Çünkü dedikoduya ve itibar suikastine fazlasıyla alıştılar.

Uygulanan program; sadece yüksek faize dayanan, diğer iktisadi alanlarda cılız kalan, başta hukuk olmak üzere ekonomi dışı alanlarda gerekli değişiklikleri içermeyen bir programdır.

Ancak uyguladığı programın eksikliklerine rağmen, Sayın Şimşek’i müktesebat olarak Berat Albayrak, Şahap Kavcıoğlu ve Nurettin Nebati gibi kendinden önceki idarecilerle kıyas etmek dahi büyük bir ayıptır.

O nedenle çağrımı yineleyerek, hiç vakit kaybetmeden Sayın Cumhurbaşkanı’nın kamuoyu önünde Sn. Şimşek’i ve ekibini açıkça desteklemesini öneriyorum.

Bu çağrım kırılgan dengelere sahip ülke ekonomisinin geleceği için tercih değil bir zarurettir."

Etiketler mehmet şimşek istifa iktidar hazine ve maliye bakanlığı
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