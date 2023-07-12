Memleket Partisi'nden olay paylaşım: ''Dedem sağolsun!''

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi’nin bir araya gelerek Meclis’teki ilk grup toplantısını bugün gerçekleştirmesi üzerine Memleket Partisi’nden sosyal medyada gündem yaratan bir paylaşım geldi.

Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin Saadet Partisi’ne geçmesiyle kurulan Saadet Meclis Grubu ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuştu. Karamollaoğlu 25 dakika konuşurken Ahmet Davutoğlu’nun grup konuşmasını 55 dakika yapması da dikkat çekti.

14-28 Mayıs seçimlerinde CHP listelerinden seçime giren ve 39 milletvekili çıkaran DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin bu vekilleri hakkıyla kazanıp kazanmadığı siyasetin gündemi olmuştu.

Memleket Partisi sosyal medya hesabından Saadet Meclis Grubu'nda konuşan Ahmet Davutoğlu'nun fotoğrafını paylaştı. Paylaştıkları fotoğrafın üzerine ise 'dedem sağolsun' yazmaları ise dikkat çekti. 'Dede' seçim döneminde Kılıçdaroğlu'na sempati duyan seçmenlerin kendisine hitap etmek için kullandıkları ifadelerden biriydi.