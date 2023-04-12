MetroPOLL'ün ''Kılıçdaroğlu kazanır mı'' anketleri açıklandı

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ünlü anketçi Özer Sencar, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarındaki son 4 aylık değişimi "dikkat" diyerek açıkladı.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı nisan araştırmasından CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarındaki değişimle ilgili dikkat çeken ayrıntıyı "Son 4 aya dikkat!" diyerek duyurdu.



Seçmenlere "14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce Kılıçdaroğlu kazanır mı?" sorusu sorulan anket 1-3 Nisan tarihleri arasında 2610 kişiyle yapıldı.



Seçmenlerin yanıtı şöyle oldu:

Kesinlikle kazanır: Yüzde 9,3

Kazanır: Yüzde 35,9

Kazanamaz: Yüzde 32,9

Kesinlikle kazanamaz: Yüzde 12,1

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 9,8

Sencar'ın dikkat çektiği son 4 ayda, aynı soruya seçmenlerin verdiği yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden şöyle gerçekleşmişti:



Mart 2023:

Kazanır: Yüzde 42,9

Kazanamaz: Yüzde 49,7

Ocak:

Kazanır: Yüzde 38,2

Kazanamaz: Yüzde 57,3



Aralık 2023:

Kazanır: Yüzde 31,7

Kazanamaz: Yüzde 60,7



