MHP, 8 il ve 47 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 il ve 47 ilçe olmak üzere 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptığı açıklamada, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.



Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'de Derya Bulut ve Sivas'ta Reha Kars aday oldu.

Tokat'ta ise Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu aday gösterildi.

İŞTE MHP'NİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI