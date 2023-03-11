MHP lideri Bahçeli: Bizim başarımız demek mazlumların umudu demektir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK ve MDK Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde milletvekillerimizin katılımıyla son toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Bugün deprem felaketinin derin etkileri alınan tepkiler 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk.

MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir.

Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.

Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.

Kaldı ki inancımız ve ümidimiz de budur. Zorlu bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. 6 Şubat depreminde ülkemize son bir asrın en büyük felaketini yaşatmıştır. Acılarımız çok büyük olsa da milli manevi dayanışma göz kamaştıran fiile geçmiştir. Türkiye tek nefes olmuştur. Türk milleti tek ses tek bilek haline gelmiştir. Muazzam bir kardeşlik ve yardımlaşma hissiyatı deprem bölgesine el olup uzanmış, gövde olup kucaklaşmıştır.



Depremin ilk anından itibaren devlet tüm gücüyle bölgeye intikal etmiş, kanayan yaraların sarılması, çökmüş binaların altında kalan kardeşlerimizin kurtarılması amacıyla mücadele başlamış kısa sürede sonuçlar alınmıştır.

Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koşmuştur. 3,3 milyon insan deprem bölgesinden tahliye edilmiştir. 800 bin insan şehirlerden köylere taşınmıştır.

Yurtlarda otellerde ve misafirhanelerde ise 300 bine yakın insanımıza barınma imkanı sunulmuştur.

Yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır ki 100 bin ilave konteyner kurulumu yapılacak ve 500 bine yakın depremzede vatandaşın daha iyi şartlarda yaşamasına imkan sağlanacaktır. Tüm itham, itibarsız ifadelere rağmen devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, buna da kararlılıkla devam etmektedir.

Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ya da mezhebi ayrım gözetmeksizin gereği neyse yapılmıştır. Bir yıl içinde sıfırdan inşa edilecek depreme dayanıklı konutların hak sahiplerine teslimi yapılacaktır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır. Yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak ve başaracaktır.