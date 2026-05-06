  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'de ilk kongrenin yeri ve tarihi belli oldu

MHP'de ilk kongrenin yeri ve tarihi belli oldu

MHP'de ilk kongrenin yeri ve tarihi belli oldu
Güncelleme:

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin ilk ilçe kongresinin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

MHP'li Semih Yalçın, partinin olağan kongre sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, sembollerin; soyut ve derin kavramların, düşüncelerin anlaşılır ve belirgin hale getirilip somutlaştırılmasına katkıda bulunan araçlar olduğunu belirtti. Yalçın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a çıkışına 'ilk adım' demesinin buna çarpıcı bir örnek olduğunu aktardı.

'TERÖRSÜZ TÜRK FİKRİ PEK ALA SİYASİ BİR ADIMDIR'

Yalçın, "Tarihimizin bu gibi önemli safhaları ve şanlı sayfaları, Türk siyasi hayatında daima ilham ve enerji kaynağı olmuştur. Türk milletinin kadim değerleriyle ve şanlı geçmişiyle iftihar eden nesillerin kurduğu MHP de zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihimizin mehabetini yansıtan mefhumları simge olarak kullanmaktadır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin, gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye’nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı 'Terörsüz Türkiye' fikri de pek ala bir siyasi ilk adımdır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye’nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir ilk adımdır" dedi.

'SEMBOLİK AMAÇ TAŞIMAKTADIR'

Yalçın, devamında şunları kaydetti: "Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca 7 Mayıs’ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun’un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 107'nci yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım; hem Milli Mücadele ruhunu hem 'Terörsüz Türkiye' fikrine can veren varoluş refleksini hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te vücut bulan beka azmini simgelemektedir. Bu vesileyle Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü; milletimizin barış, dirlik ve sükun içinde hayatını sürdürmesi için 19 Mayıs ruhunun diri tutulmasının önemi vurgulanacaktır. Milli devlet yapısının daha da güçlendirilip takviye edilmesinde 'Terörsüz Türkiye'nin oynadığı müspet rol hatırlatılacaktır." 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı!
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı!
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı!
Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı!
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü
Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un acı günü
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe etkilenecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 19 ilçe etkilenecek
Bir şehir sular altında: Evine kayıkla gitti!
Bir şehir sular altında: Evine kayıkla gitti!
Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu
Etiketler MHP semih yalçın kongre tarihi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Temmuz zammı için rakamlar netleşti: SGK Uzmanı Dilek Ete’den emekli ve memur için iki ayrı senaryo! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı vize sürprizi! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında karşılıklı vize sürprizi! Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Akaryakıt istasyonunda ''çakmak'' cinayeti! Bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı! Kaza denilerek kapatılan dosya yıllar sonra açıldı, korkunç cinayet ortaya çıktı! Trump pes etti! Hürmüz Boğazı kararını ''Özgürlük Projesi durduruldu'' diyerek açıkladı Trump pes etti! Hürmüz Boğazı kararını ''Özgürlük Projesi durduruldu'' diyerek açıkladı Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Nisan ayında Türkiye'de en çok satan otomobiller belli oldu Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' Bebek katili Öcalan için yasal statü isteyen Bahçeli'ye rest: ''Referanduma gidelim'' Açılış töreninde ''AK Parti yerine AKP'' krizi... Protokol bir anda buz kesti! Açılış töreninde ''AK Parti yerine AKP'' krizi... Protokol bir anda buz kesti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki seçim anketinin sonuçları açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önündeki seçim anketinin sonuçları açıklandı Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!'' Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!''
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!'' Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!'' İslam Memiş yeniden yükselişe geçen altın için yeni tahminini açıkladı İslam Memiş yeniden yükselişe geçen altın için yeni tahminini açıkladı Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Ünlü şarkıcı 3 ayda 18 kilo verip imajını baştan yarattı; son hali ''yok artık'' dedirtti! Ünlü şarkıcı 3 ayda 18 kilo verip imajını baştan yarattı; son hali ''yok artık'' dedirtti! Beşiktaş'ta kupa vedası sonrası deprem: Sergen Yalçın'a su şişesi atıldı! Beşiktaş'ta kupa vedası sonrası deprem: Sergen Yalçın'a su şişesi atıldı! Topladıkları bağışları cebe indirmişler! Dernek üzerinden milyonlarca liralık vurgun Topladıkları bağışları cebe indirmişler! Dernek üzerinden milyonlarca liralık vurgun Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi! Yaşlı bakımında yeni dönem: Huzurevlerinde kabul yaşı 10 yaş daha yükseltildi! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Hava durumu raporu güncellendi: Sıcaklıklar hızla yükseliyor ama yeni bir yağış dalgası kapıda! Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı! Kız öğrenci yurdunda büyük panik! Öğrenciler pijamalraıyla sokağa fırladı! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın! Dolandırıcıların 2 yeni tuzağı daha ifşa oldu: Bu mesajlara sakın kanmayın!