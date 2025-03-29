  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. MHP'den sürpriz açıklama: ''Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmeli''

MHP'den sürpriz açıklama: ''Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmeli''

MHP'den sürpriz açıklama: ''Tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmeli''
Güncelleme:

MHP'nin 2 numaralı ismi olan Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kamuoyunda bir kez daha tartışmaya açılan “düşman ceza hukuku” ve “masumiyet karinesinin ihlali” iddialarına sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

İşte Yıldız'ın açıklaması:

"Ceza muhakemesi, suça konu fiilin işlenip işlenmediği, işlenmişse failin kim olduğu ve faille eylem arasındaki bağın ne olduğunun tereddüde yer bırakmayacak şekilde tespit edilerek eyleme uygun hangi yaptırımın uygulanacağı sorularının cevaplandığı ve bu surette maddi gerçekliğe ulaşmanın hedeflendiği uzun ince bir yoldur.

Son aylarda en çok duyduğumuz şey, 'masumiyet karinesi ve düşman ceza hukuku' terimleridir. Anayasa 38/4’e göre suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz. Söz konusu düzenleme bir karineyi ifade eder. Karine aslında Ceza Muhakemesi'ne yabancıdır. Ceza muhakemesiyle çelişmeyen ilke şüpheden sanık yararlanır ilkesidir.

Çoğu koruma tedbirinin özellikle kamu menfaati amacıyla hürriyeti kısıtlamanın, tutuklama koruma tedbirinin masumiyet karinesi ile ne ölçüde bağdaştığı aslında akademik bir tartışma konusudur. Ceza Yargılamasında 'ölçülülük' ilkesi ayaklar altında kalmıyorsa, mutlak zorunluluk yoksa, tutuklama yerine başka tedbirler düşünülmelidir.

'Tutuklulara Düşman Ceza Hukukunun uygulandığı' iddiası iğrenç bir iftiradan ibarettir. Türkiye’de düşman ceza hukuku yoktur. Yeri gelmişken bir kez daha dile getirelim. Hayati tehlikesi bulunan tutuklunun tedavisinin yapılması yasal bir zorunluluktur. İnfaz daha sonra yapılabilir. Yaşam hakkı tüm hakların önündedir. Hayırlı Bayramlar."

 

Etiketler Feti Yıldız MHP Tutuklama cumhur ittifakı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber AK Partili isimden Erdoğan hakkında olay sözler! AK Partili isimden Erdoğan hakkında olay sözler! Bayramda çalışana ek ücret hakkı! İşte tatil günü işçi çalıştıran patronlar ödemesi gereken ücret Bayramda çalışana ek ücret hakkı! İşte tatil günü işçi çalıştıran patronlar ödemesi gereken ücret RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı RTÜK'ten Özgür Özel'e tepki, medyaya uyarı MSB acı haberi verdi: 1 askerimiz şehit oldu MSB acı haberi verdi: 1 askerimiz şehit oldu CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi! CHP'den erken seçim için tarihi hamle: Hedef 27.7 milyon kişi! Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Yine bayram tatili yine aynı manzara: 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Kartal Aslan'ı avladı: Beşiktaş, Galatasaray'ı yıktı: 2-1 Kartal Aslan'ı avladı: Beşiktaş, Galatasaray'ı yıktı: 2-1 Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor! Hava sıcaklıkları düşüyor, bir yandan sağanak yağış diğer yandan çöl tozu geliyor! CHP'li Kılıç'tan ahlaksız ifadelere çok sert yanıt CHP'li Kılıç'tan ahlaksız ifadelere çok sert yanıt
5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı yükseldi 5 ülkeyi sallayan 7.7 ve 6.4'lük depremlerde can kaybı yükseldi Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Eleştirilerin odağındaki Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı Miss Turkey güzeli Cemre Ülker'in tacı geri alındı Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar Mauro İcardi ile sevgilisi China Suarez'den aşk dolu pozlar Saraçhane ve Maltepe'den sonra CHP'nin planı belli oldu Saraçhane ve Maltepe'den sonra CHP'nin planı belli oldu Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var Mezarlık ziyareti yapan aileye kanlı saldırı: Yaralılar var Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! Paralimpik milli atlet Aysel Önder rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu! CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı CHP'den ''İmamoğlu'na Özgürlük'' mitingi: Alandaki kişi sayısı dudak uçuklattı Suriyeliler bayram öncesi temelli dönüş yaptı Suriyeliler bayram öncesi temelli dönüş yaptı Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu Diyanet, bayram namazı saatlerini duyurdu