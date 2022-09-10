Millet İttifakı'nda kriz! İYİ Parti'den ''CHP ile şu an ittifak değiliz'' açıklaması

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, eskin CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın iddialarına yanıt verdi. Poyraz, CHP ile şu anda bir ittifak içinde olmadıklarını söyledi.

TV100 ekranlarına konuk olan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP’li belediyelerde İYİ Partili isimlerin de görev aldığına da dikkat çekerek bu isimlerin nasıl denetleneceğini sorgulamıştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da, HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihalelerden bazılarının İYİ Partili isimlere verildiğini öne süren Barış Yarkadaş'a cevap vermek için canlı yayına bağlandı.

"CHP İLE İTTİFAK İÇİNDE DEĞİLİZ"

Partisinin CHP ile ittifak içinde olmadığını söyleyen Poyraz, "Altılı masa olarak tanımladığınız masanın bir tane kuruluş amaç ve tanımı var. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ifadelerini kullandı.

Poyraz, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın "CHP ile ortak olmadığınız mı söylüyorsunuz şu an?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

"SEÇİM KARARIYLA İTTİFAK OLABİLİR"

Poyraz, "Defalarca ifade ettiğimiz çok net bir şey var. Biraz önce de ittifakın tanımını verdim. Seçim kararı alındıktan sonra, altılı masadaki altı parti seçimden sonra, seçim kararı ile birlikte, altı parti ittifak olabilir. İçlerinde birkaç tanesinde ittifak olabilir seçim kararı verildiğinde" diye konuştu.



