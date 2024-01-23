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Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Cuma gününe kadar sabretmenizi rica ediyorum

Muharrem İnce sessizliğini bozdu: Cuma gününe kadar sabretmenizi rica ediyorum
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, aylar sonra sosyal medya üzerinden açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

Memleket Partisi lideri İnce, 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık yarışını Özgür Özel’in kazanmasının ardından başlattığı CHP ile olan temaslarını sürdürüyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, İnce’nin Özel’i ziyaretinin ardından ikili özel bir buluşmada bir araya geldi. Ancak öğrenilen bilgiye göre görüşmede “işbirliği” konuşulmadı. İnce’nin Özel’e partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir’de CHP’yi destekleyeceğini ilettiği öne sürüldü.

Tüm bu gelişmelerin ardından yerel seçimlere ilişkin kamuoyuna aylardır açıklama yapmayan İnce, sessizliğini bozdu. 

"CUMA GÜNÜNE KADAR SABREDİN"

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Aylardır konuşmuyorum, sabrettiniz. Cuma gününe kadar daha sabretmenizi rica ediyorum. Her şey Memleket için” ifadelerini kullandı. 

Memleket Partili bazı kurmaylardan edinilen bilgiye göre İnce, yerel seçimlere ilişkin açıklama yapmak için Cuma günü yapılacak CHP PM toplantısını bekliyor. CHP’nin aday listesinin, İnce’nin kararında etkili olacağı iddia ediliyor. Ancak edinilen bilgiye göre CHP ve Memleket Partisi arasında geniş çapta bir işbirliği zemini oluşmadı. 

CHP’nin Memleket Partisi’nin işbirliği adımına yanıt vermediğini belirten kurmaylar, “Bazı yerlerde kendi adaylarımızla çıkacağız. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir’de AKP’ye kazandırmamak için CHP’yi destekleyebiliriz” yorumunu yapıyor.

Öte yandan kulislerde parti de iki yönlü bir görüş ayrılığı yaşandığı konuşuluyor. 

CHP İLE ‘TAM BİRLEŞME’ İSTEĞİ

Edinilen kulis bilgisine göre partiye CHP’den gelen ekip, “CHP ile tam birleşmeyi” istiyor. Siyaset yaşamına Memleket Partisi ile başlamış akademisyenlerden oluşan ekip ise birleşme görüşüne sert bir dille karşı çıkıyor. 

Söz konusu ekip, partinin Memleket Partisi olarak devam etmesi ve “üçüncü yol olma” iddiasıyla çıktığı yolu sürdürmesi gerektiğini savunuyor.

İnce, bugün yapılacak MYK toplantısında her iki ekibin de görüşlerini dinleyerek bir karara varacak. Ancak birleşme istemeyenlerin çoğunlukta olması ve birleşmeye yönelik fikrin CHP’de karşılık bulmaması nedeniyle Memleket Partisi’nin MYK ve PM toplantılarından “partiyi devam ettirme” kararı çıkacağı öngörülüyor. 

Cumhuriyet

Etiketler Muharrem İnce Ankara chp destek
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