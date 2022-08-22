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Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP'nin kongresinde ortaya çıktı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP'nin kongresinde ortaya çıktı

Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresi'ne katılarak destek verdi.

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

"YAZICIOĞLU'NUN DESTEĞİ TEŞKİLATI SEVİNCE BOĞDU"
Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu'nun destek vermesinin de teşkilatlarda büyük sevinç uyandırdığını söyledi.

 "İNANDIĞIMIZ DAVANIN NEFERİ OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERDİ"
Göçmen; "Yusuf Yazıcıoğlu'nun destekleriyle MYP çizgisini de net olarak gösterdi. Kayseri'de düzenlenen kongreye Genel Başkan Remzi Çayır ile giriş yapan Yazıcıoğlu, inandığımız davanın da bir neferi olduğunu bizlere gösterdi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun daima ideolojisi ve hayallerinin peşinden koşan arkadaşları olarak Kayseri'den inandığımız toplumumuza ve siyasetimize de mesaj vermiş olduk" dedi. Kayseri İl Kongresi sonrası İl Başkanlığı görevine ise Mükremin Özlü getirildi.

Etiketler myp muhsin yazıcıoğlu
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