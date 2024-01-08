Murat Kurum'dan İstanbul için tanıdık slogan: ''Gençliğimiz var, heyecanımız var''

AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum, yerel seçim kampanyasına "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" diyerek İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019'daki seçim sloganıyla başladı.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açıklamasıyla AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilen eski bakan Murat Kurum İstanbul'daki yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı.

Bugün sabah saatlerinde önce Eyüpsultan Camii'nde sabah namazı kılan ardından da vatandaşlara çorba dağıtan Kurum daha sonra da Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ve İBB eski Başkanı Kadir Topbaş'ın mezarını ziyaret etti.

Kurum bu ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada "İstanbul'daki trafik sorununu çile olmaktan çıkaracak projelerimiz olacak. İş yapmayı, İstanbul'da yaşamayı eziyet olmaktan çıkaracağız. Derdimiz İstanbul olacak, İstanbul'un geleceği olacak. 2 önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım diğeri deprem dönüşümü" diyerek ilk vaadlerini açıklarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olan Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da söylediği ve artık kendisiyle özdeşleşen sloganını bire bir kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Kurum gazetecilere yaptığı açıklamada "Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, 2019'daki mitingde şunları söylemişti:

Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Biz adalete susamış, demokrasiye inancı tam, Türk gençliğiyiz. Ve de asla vazgeçmeyeceğiz.