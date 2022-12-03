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Mustafa Sarıgül bu sefer elinin ayarını kaçırdı

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Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, sosyal medyadan paylaştığı "tokat" videolarına bir yenisini ekledi. Ancak Sarıgül bu sefer elinin ayarını kaçırınca ittiği genç kadrajdan çıktı.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa videolar ile dikkat çeken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu videolardan birinde ismini sorup şiirle karşılık verdiği bir gence attığı tokatta ayarı tutturamadı.

VURDUĞU GENÇ KADRAJDAN ÇIKTI

Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sordu.

Ali cevabını alan Sarıgül'ün videonun devamında söyledikleri şu şekilde:

"Ali, önemli bir isim bak Ali,

 Doğudan batıdan yurduma düşen,

Atım eğerlendi kılıcım kuşan,

Ne gezersin alim günlerin geldi"

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı.

Ancak bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

Etiketler tokat elnin ayarı genç itti tdp
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