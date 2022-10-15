Mustafa Sarıgül cezaevi önünde genel af çağrısı yaptı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Mersin Cezaevi önünde ''genel af'' çağrısında bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, ziyaretlerde bulunmak üzere Mersin'e geldi. Programı kapsamında Mersin Cezaevi önünde açıklamada bulunan Sarıgül, 'genel af' çağrısı yaptı. Çağrısının siyasi olmadığını belirten Sarıgül, "9 Nisan'da genel merkezimizden af talebinde bulundum. Af talebimiz siyasi değil vicdani bir taleptir. Pandemi koşulları nedeniyle online, hızlı yargılamalar oldu ve gözden kaçan bazı konular oldu. Pandemi nedeniyle ülkemiz ve dünya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya geldi. Bu sebeple çeklerini, kredilerini ödeyemeyen birçok esnafımız mağdur durumda. 90 binin üzerinde genç uyuşturucu bataklığıyla karşı karşıya kaldı. O nedenle şu anda cezaevlerinde kapasitenin üzerinde bir yoğunluk var. Cezaevlerinde dünyaya gelen çocuklarımız var ve hala hayatla buluşamadılar. Dışarıda binlerce çocuğumuz anneleriyle babalarıyla görüşemedi, hasret gideremedi. Toplumsal barış için affet Türkiye'm, annelerin, babaların çocuklarına kavuşması için affet Türkiye'm. Türkiye Değişim Partisi olarak af talebimize yanıt veren ve af çağrımızı seslendiren partilerin konuşmalarını takip ediyoruz. Kader mahkumları cezaevinden çıktıktan sonra onlara iş imkanı sağlamalıyız ki toplumla en iyi şekilde buluşsunlar. Bizim devletimiz merhametli devlettir. Bizim devletimiz şefkatli devlettir. Bizim devletimiz affetmesini bilen devlettir. Bayrağımıza, vatanımıza, toprağımıza karşı işlenmiş suçların tamamı bu af kapsamının dışındadır" dedi.

Açıklamasının ardından kentte esnaf gezisine çıkan Sarıgül, kalan programlarını erteleyerek maden kazasının yaşandığı Bartın'a hareket etti.

DHA