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Mustafa Sarıgül EYT mitinginde: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz''

Mustafa Sarıgül EYT mitinginde: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz''

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, EYT’lilere karşı geçmişte yanlış bir düzenleme yapıldığını dile getirilerek ''Bu yanlış düzeltilmeli'' diye konuştu.

Sarıgül, Norm Haber’in canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Değişim Partisi olarak vicdanen buradayız. EYT’ liler konusu siyasi değil bir vicdan konusudur. Biz oy almak için bu alanda değiliz. Biz Değişim Partisi olarak EYT’ lilerin hak ettiği hakları onlara teslim etmek için buradayız. Hiçbir ülkede yasalar geriye dönük işletilmez. Önce bir yasa çıkıyor siz 20 yıl sonra emekli olacaksınız diyorlar sonra çıkıp emekli olamayacaksınız diyorlar.

Biz bunu demokratik bulmuyoruz. Geçmişte yanlış düzenleme yapılmıştır. Bu yanlışın düzelmesini istiyoruz. 5 buçuk EYT’ lilerin haklarının verilmesini istiyoruz. EYT’liler haklıdır.

Bir kez daha söylüyorum biz burada oy almak için değil gönül almak için buradayız. Geriye dönük yasa hiçbir şekilde çalıştırılamaz. O nedenle EYT’lilerin haklı mücadelesinde onları destekliyoruz.”

Etiketler mustafa sarıgül eyt emeklilikte yaşa takılanlar türkiye değişim partisi
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