Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur çalışmaları kapsamında Gümüşhane’de gençlerle bir araya gelen CHP Erzincan Milletvekili Adayı Sayın Mustafa Sarıgül "Kılıçdaroğlu, sarayda oturmaz. Türkiye’yi saray yapar" dedi.

CHP Erzincan Milletvekili Adayı Sayın Mustafa Sarıgül, 24 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur çalışmaları kapsamında Gümüşhane’de gençlerle bir araya geldi.

28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turu için Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısı yapan Sarıgül "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek adam yönetimidir. Bu sistem sayın Erdoğan için yapılmıştır. Bu hükümet sistemini değiştirmemiz lazım" dedi.

İşte Sarıgül'ün açıklamaları:

Bizim gençlerimiz neden dünyanın ileri ülkelerindeki yaşıtları gibi yaşayamasın?

Dünya kurulduğundan beri her nesil bir önceki nesilden daha iyi yaşadı.

Türkiye’de anne ve babalar çocuklarının kendileriyle aynı yaşam standartlarına sahip olamayacakları endişesini taşıyor. Bu geriye gidiştir.

BU SİSTEM SAYIN ERDOĞAN İÇİN YAPILMIŞTIR

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek adam yönetimidir. Bu sistemde, meclis göstermeliktir, yargı bağımsız değildir.

Bu sistem, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sistemdir ve Sayın Erdoğan için yapılmıştır.

Sayın Erdoğan atama yapıyor, vergi koyuyor, para harcıyor ama hiçbir kuruma hesap vermiyor, sorumlu tutulmuyor.

Böyle bir yönetim sistemi olmaz. Erdoğan da olsa olmaz, Kılıçdaroğlu da olsa olmaz.

Bu kadar yetki bir kişiye verilemez. Türkiye buna razı gelmez.

DÖRT GÜN SONRA SİSTEME KARAR VERECEĞİZ

Tek adam yönetimi devam etsin diyorsanız Sayın Erdoğan’a oy vereceksiniz, etmesin diyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz.

Bizim gençlerimizin yurtdışına, Suriyeli, Afganlı gençlerin Türkiye’ye göç etmesine evet diyorsanız Sayın Erdoğan’a oy vereceksiniz, hayır bu kabul edilemez diyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz.

İşsizlik, yoksulluk, pahalılık devam etsin, dolar 1 ay sonra 30 lira, ekmek 10 lira olsun diyorsanız Sayın Erdoğan’a, bunlar olmasın diyorsanız Sayın Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz.

Türkiye, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan demokratik parlamenter sisteme geçmek zorundadır.

DEVLETİ RAYINA OTURTACAK OLAN KILIÇDAROĞLU’DUR

Türkiye’yi parlamenter sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun öncelikli hedefi gençlere iş bulmak olacak. Mülakatı kaldıracak.

Türkiye’de devletin işleyişini, devletin hesabını kitabını, bütçeyi, vergiyi, en iyi bilen isim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

Devlet düzeni raydan çıktı, devleti rayına oturtacak olan isim Kemal Kılıçdaroğlu’dur.

KILIÇDAROĞLU, SARAYDA OTURMAZ. TÜRKİYE’Yİ SARAY YAPAR.

Bizim bin odalı sarayda oturan bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız yok. Bizim saray gibi bir Türkiye’ye ihtiyacımız var.

Kılıçdaroğlu, sarayda oturmaz. Türkiye’yi saray yapar.

Kılıçdaroğlu’nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur.

ÜMİT HOCA, KENDİNE YAKIŞANI YAPMIŞTIR.

Sayın Özdağ, dostluğumuz var. Zaman zaman ülkemizin ekonomik, sosyal sorunlarını görüşürüz.

Politikada aldığınız kararları, haktan hukuktan yana yaparsanız tarihe mal olursunuz.

Sayın Özdağ’ın desteği önemlidir. Demokrasi adına önemli bir karardır.

Herkes kendine yakışanı yapar. Ümit Hoca, kendine yakışanı yapmıştır.