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  4. 15 Mayıs 2020 13:31

Mustafa Şentop'tan Alparslan Türkeş'e ''çeteci'' iması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesinden 27 Mayıs 1960 darbesine uzanan süreci değerlendirirken Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin tepkisini çekebilecek bir ifade kullandı.

Mustafa Şentop'tan Alparslan Türkeş'e ''çeteci'' iması
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Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  Cumhur İttifakı'nda yeni bir krize neden olabilecek sözler kullanarak, 27 Mayıs’ı yapan subaylar için “o ordu içindeki çete” dedi. 

Şentop'un bu ifadesi, MHP'nin efsanevi lideri Alparslan Türkeş'i akla getirdi.  27 Mayıs'ı gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi'nin en önemli subaylarından biri olan Alparslan Türkeş, radyoda darbe bildirisini de okuyan isimdi.

Şentop, Türkeş’in de içinde bulunduğu oluşuma dönük “çete” benzetmesi yaparken, MHP ve Ülkücü Hareket, Türkeş'in o dönemdeki rolünü "İhtilalin kudretli albayı" olarak ifade ediyor.  

 

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