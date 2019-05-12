Nihat Hatipoğlu'nun programında din değiştirdi

Nihat Hatipoğlu'nun programlarında ilginç anlar yaşanmaya devam ediyor. Bu sefer de Ermeni olduğunu söyleyen 13 yaşındaki Arthur, Nihat Hatipoğlu'nun canlı yayındaki iftar programında din değiştirdi.

Canlı yayında Kelime-i Şehadet getiren Arthur isminin "Nihat" olmasını istediğini söyledi.

Nihat Hatipoğlu'nun, İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndan canlı yayınlanan iftar programında 13 yaşındaki çocuk din değiştirdi. Hatipoğlu ailesiyle konuştuğunu söyleyerek çocuğa Kelime-i Şehadet getirtti.

Hatipoğlu'nun, 'İsmini de değiştirecek misin?' sorusuna, 'Evet. İsmimin Nihat olmasını istiyorum" diyerek cevap verdi. Arthur programda, 'İslam'ın değerini iyi bilin.' diye konuştu. Hatipoğlu, "İleride inşallah hacca da gidersin" dedi.