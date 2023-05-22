  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Anlaşma sağlandı mı?

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Anlaşma sağlandı mı?

Özdağ'dan Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası ilk açıklama: Anlaşma sağlandı mı?
Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ görüşme sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.

GÖRÜŞME SONRASI ÖZDAĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

"Atatürk çizgisinde Türk Milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 Md. Ve 66 Md.) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyetini daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, iş birliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00’de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakının umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk Milleti’ne arz ederim."

Etiketler özdağ görüşme kılıçdaroğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Yalı Çapkını'nda sürpriz! Diziden ayrılan oyuncu geri dönüyor
Sinan Oğan 2'nci tur kararını açıkladı: Erdoğan'ı destekliyoruz
Damat mı eşkıya mı, düğün mü savaş mı ?
AK Parti'nin kalesindeki 2. tur seçim anketi sonuçları açıklandı
Bankada parası olanlara müjde!
Arka Sıradakiler'in Özge'si son haliyle gündem oldu
Ajda Pekkan lüks villasını sonunda sattı! Dudak uçuklatan rakam
Benzine bir zam daha geliyor!
2'nci tur haftasında Dolar ve Euro'dan rekor üstüne rekor