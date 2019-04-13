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  4. 13 Nisan 2019 17:35

Polisin Büyükçekmece'deki seçmen kaydı kontrolünde skandal iddia

İstanbul'da "kaydırma seçmen" incelemesinin yapıldığı Büyükçekmece ile ilgili olarak CHP'nin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'den "polis 2007'deki seçmen kayıtlarıyla karşılaştırma yapıyor" iddiası geldi.

Polisin Büyükçekmece'deki seçmen kaydı kontrolünde skandal iddia
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve CHP PM üyesi Bülent Tezcan, Büyükçekmece’de yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Son 5 gün içerisinde ilçede yaşayan vatandaşların tedirgin edildiğini ifade eden Akgün, “Bu 5 gün içerisinde binlerce Büyükçekmecelinin kapısı çalındı, halk tedirgin edildi. Sayın Mevlüt Uysal iktidarın da gücünü kullanarak halkın huzurunu bozmaktadır. Kazanan belli kaybeden belli, halka saygı duyulacak. 2007’den bu tarafa gelenlerin gidenlerin hesaplarını yapmaya kalkmışlar. Bunların gerçekle hiçbir ilgisi olamaz. Büyükçekmece’de seçimleri etkileyecek, iftiraya dönük herhangi bir seçmen artışı söz konusu değildir. Hayali oranlar veriyorlar. Vatandaşlarımız huzurlu olsun bu ülkede demokrasi vardır. YSK’ye güvenimiz tamdır” dedi.

ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLAR

Akgün’ün ardından konuşan CHP PM Üyesi Bülent Tezcan ise, “Seçimde gitmeyi hazmedemiyorlar şapkadan tavşan çıkarmak istiyorlar. Aslında onlar da biliyorlar bu ilçelerde de bir şey olmadığını buradan yola çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmemenin bir yolunu bulabilir miyiz hesabı içerisindeler ama bu mümkün değil. Büyükçekmece’den tavşan çıkmaz Maltepe’den tavşan çıkmaz! Hırsızlık malının nerede olduğunu en iyi hırsız bilir” dedi.

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