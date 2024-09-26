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Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu

Rum temsilci haddini aştı, Özgür Özel'in tepkisi sert oldu
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ABD'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’na katılan Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Kıbrıs Barış Harekatı’na "işgal" deme küstahlığında bulununca CHP lideri Özel salonu terk etti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu Toplantısı’na Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’un yaptığı küstahlık damgasını vurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rum temsilcinin bu küstahlığı sonrasında, Stefanou’nun sözlerine tepki göstererek toplantı salonundan ayrıldı.

Özel “Partim açısından önemli kısım şudur ki, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, CHP iktidarında ve partimizin 3’üncü Genel Başkanı Bülent Ecevit’in başbakanlığında yapıldı. O yüzden burada bu notu düşmezsem ülkemde benim için de partim için de izah edilemez bir duruma dönüşür. Anlayışınız için teşekkür ediyorum” diyerek tepkisini gösterdi.

Etiketler rum kıbrıs rum kesimi özgür özel CHP tepki işgal
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