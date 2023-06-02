Sarıgül'den vekil seçilen Can Atalay’ın tutukluluğuna tepki

CHP’den Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TİP’ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay’ın, mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki göstererek, "Milletvekili mazbatasını alan sayın Can Atalay'ın hâlâ hapiste tutuluyor olması gerçekten demokrasi adına kabul edilemez. Milli iradeyi ve demokrasiyi savunmak hepimizin göreviyse; seçilmiş bir milletvekilinin şu anda hapishanede değil, parlamentoda olması gerekir" dedi.

Seçimlere ve parlamentoda neler yapacağına dair değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, şunları söyledi:

Seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Milletimiz kendisini yönetecek kadroları seçme hakkını kullanmış ve aynı zamanda bir mesaj vermiştir.

Seçmenin verdiği oyun ve mesajın başımız üstünde yeri vardır.

İktidarıyla muhalefetiyle bize düşen görev bu mesajı iyi okumak ve değerlendirmektir.

DEMOKRASİLERDE HER OY EŞİT AĞIRLIĞA SAHİPTİR

Muhalefet, seçim sonuçlarından kaygılara kapılıp, demokratik, laik cumhuriyeti tehdit altında görmemeli ve göstermemeli, iktidarda “biz kazandık herkes kendini buna göre ayarlasın,” şeklinde bir tavır ve davranışlara girmemelidir.

İktidar partilerinin ve özellikle ülkeyi yönetme sorumluluğunu taşıyanların, muhalefete verilen oylara daha az saygınlık göstermelerini asla kabul etmeyiz.

Demokrasilerde her oy eşit ağırlığa sahiptir ve bu eşitlik demokrasinin namusudur, şerefidir ve faziletidir.

Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaşlarıyız ve eşit vatandaşlarıyız.

Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a oy vermeyen yurttaşlarımızda bir endişe ve incinmeye neden olmamak öncelikle ülkeyi yönetenlerin görevidir.

TÜRKİYE’NİN TEMİNATI DEMOKRASİDİR

Türkiye, seçim geleneği olan, parlamento geleneği olan bir ülkedir, demokrasi bilinci yerleşmiştir, bunlar çok önemli kazanımlardır. Türkiye’nin teminatı bu kazanımlardır.

TBMM üyelerinin görevi bu kazanımları ve ortak paydaları korumak olmalıdır.

CAN ATALAY, BUGÜN BURADA OLMALIYDI

“TBMM, milli iradenin tecelligahıdır,” diyorsak, “TBMM demokratik rejimin kalbidir,” diyorsak, halkın oylarıyla milletvekili seçilen Can Atalay, bugün burada olmalıydı.

Milletin temsilcileri olarak bize düşen görev TBMM’nin itibarını korumaktır.

Bu itibarın korunması için yürütme ve yargının yasamayı emrine almasına, göz ardı etmesine izin veremeyiz.

Başlayan yeni yasama döneminde çözüm bekleyen ciddi sorunlarımız bulunuyor.

İktidarıyla ve muhalefetiyle bu sorunlara çözüm bulmamız lazım.

Bütün bunları yapabilmek içinde, birbirimizi dinlemek, birbirimizi anlamak, birbirimize saygı göstermek, ortak bir zemin bulmak için sürekli çaba göstermemiz lazım.

MÜNAKAŞA DEĞİL, MÜZAKERE SİYASETİ YAPACAĞIM

Ben bu konuda üstüme düşen görevi yerine getirmeye hazırım.

Siyasetin dilinden ve yapılış şeklinden şikayet eden bir siyasetçi olarak, meclis çatısı altında, siyasete sevgi, saygı dilini getirmek için çalışacağım.

Münakaşa değil, müzakere siyaseti yapmak önceliğim olacak.

Ve tabii ki can Erzincan’ımın sesini duyurmak, sorunlarını çözmek ve hak ettiği yere getirmek için çalışacağım.

Kime yapılırsa yapılsın haksızlığa karşı, adaletten yana olacağım.

Milletten aldığım görevi ve emaneti kimseye devretmeyeceğim.

ELİTLERİN DEĞİL, MİLLETİN VEKİLİ OLACAĞIM

Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıya dayanan parlamenter sistemi savunmaya devam edeceğim.

Herkesin barış içinde, eşitlik içinde, refah içinde, adalet içinde yaşadığı bir Türkiye için koşmaya devam edeceğim.