Seçim öncesi CHP'de sürpriz yasak kararı!

14 Mayıs seçimleri için artık 1,5 aydan kısa bir süre kalmışken, partiler de milletvekili aday listelerini oluşturmaya devam ediyor. Bu kritik süreçte CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve aday adaylarının CHP Genel Merkez'e girişi yasaklandı.

Milletvekili adaylarının belirlenmesi sürecinin ortasında CHP'den gelen çarpıcı bir karar geldi. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na en geç yarın milletvekili adayları listeleri teslim edilecek. Aday adayları bu noktadan itibaren ise CHP Genel Merkezi'ne giremeyecek. Yasak kararının başlangıç saati de belli oldu.

Geçmişte AK Parti MKYK üyeliği de yapan Mehmet Galip Ensarioğlu, CHP'den milletvekili adayı olacağı öne sürülen isimlerden.

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre; parti genel merkezlerinde milletvekili liste çalışmaları sürüyor. 9 Nisan'da listeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek. Öncesinde ise genel merkezlerde hem liderler hem de kurmayların liste mesaisi tüm hızıyla sürüyor.

CHP'de kurmayların ön inceleme çalışması bitmek üzere. Listelerin en geç çarşamba günü Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim edileceği belirtiliyor. Ondan sonra Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu yapılması planlanan PM'ye kadar yoğun bir mesai yapması bekleniyor.

Bu süre zarfında aday adayları da genel merkeze alınmayacak. Aday adayları için yasak çarşamba günü saat 18:00 itibari ile başlayacak.