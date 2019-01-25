Seçimlerde sandığa gitmeyenlerin %74'ü CHP'li çıktı !

10-15 yıl önceki seçmenle şimdi oy veren seçmenin tercihlerinin değiştiğini anlatan Gezici, "Çevreye duyarlılık sokak hayvanları konusu önemli bir ölçüde arttı" tespitini yaptı. Seçmenin bir taahhüt de beklediğini kaydeden Gezici, "Farklılıkların, ayrılıkların, ayrımcılığa konu edilmeyeceği taahhüt edilmelidir" dedi.

"KAYYIM ATANAN ŞEHİRLERDE AKP SEÇİLEBİLİR"

Yeni yönetim sistemiyle birlikte büyükşehirlerde ittifakların kaçınılmaz hale geldiğini belirten Gezici, kayyım atamalarının yapılmış olduğu birkaç önemli ilde "AKP lehine değişiklik yaşanabilir" iddiasında bulundu.

"CHP'NİN BAŞARISI BELEDİYELERE BAĞLI"

Ana muhalefetteki CHP'nin yüzde 30 alma ihtimalini değerlendiren Gezici bunun CHP için bir başarı göstergesi olmadığını söyledi. Gezici, "4 farklı siyasi partinin desteğini alarak seçime giren CHP Başarılı olup olmadığını kazanılan veya kaybedilen belediyeler ile ölçülecek" dedi.

"KUTUPLAŞMALAR ARTTI"

Gezici, "Kutuplaşmanın etkisiyle seçimler kimi yerde genel seçim havasında kimi yerde yerel seçimler havasında gidecek" diyerek, "Halkta geçmişe göre ayrılıklar artmış ve siyasi görüş farklılıkları sosyal mesafeye dönüşmüş durumda. Siyasal konuları sağduyumuzla değil, parti aidiyetlerimizle değerlendiriyoruz. Farklı yayınlardan bilgileniyor, diğer yayınları taraflı buluyoruz" tespitini yaptı.

"Vatandaşların bir kısmı uzak hissettikleri partiyi tutanları, komşu olarak istemiyor"

Gezici seçim kampanyalarında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında şunları söyledi:

"Vatandaşların bir kısmı uzak hissettikleri partiyi tutanları komşu olarak istemiyor, çocuklarının arkadaş olmasını dahi istemiyor. İktidarda muhalefette kutuplaşmanın azalması için mücadele etmeli aksi durumda yeni genç seçmenleri kazanması zorlaşacak. Yakın dönemde seçmen davranışını etkileyen tutum değişiklikleri fazla değişmediği görülüyor; geçmişe özlem nostalji, çevreye duyarlılık, inançlılık, eve kapanma evde zaman geçirme, küçük mutluluklar aile içinde zaman geçirme, son dönemde çevreye duyarlılık ve geçmişe özlem önemli bir ölçüde arttığı görülüyor."

"EV ZİYARETLERİNİN ÖNEMİ DEVAM EDİYOR"

Seçmenin adaylarla evinin kapısında tanışmasının öneminin hâlâ devam ettiğini söyleyen Gezici, adaylar için "Kapı kapı dolaşması, esnaf ziyaretleri yapması" konularının önemini çekti. Gezici, "Vatandaşın kapısı çalındığında seçmeni dinlemek ve parti ve adayın tanıtan materyallerin bırakılmasının önemi halen devam ediyor" diye konuştu.

"SANDIĞA GİTMEYENLERİN YÜZDE 74'Ü CHPLİ"

"Hiçbir il veya ilçe ne muhalefet için ne de iktidar açısından garanti değildir" diyen Gezici, Buna İzmir’in de dahil olduğunu söyledi; İzmir ve İstanbul’da sandığa gitmeme oranının ülke geneli ortalamasının üzerinde olduğunu hatırlattı. Türkiye genelinde sandığa gitmeme oranının yüzde 16 olduğunu bildiren Gezici, sandığa gitmeyenlerin yüzde 74’ünün CHP’li olduğunu söyledi.