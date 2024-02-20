''Senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım, BOP eş başkanı!''

CHP eski lideri Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna veda ettikten sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarını sürdürürken bu sefer isim vermeden "senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım" diyerek isim vermeden 3 kişilik bir ailenin mutfak masraflarındaki fiyat değişimini gözler önüne serdi.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son zamanlarda artan hayat pahalılığına dikkat çekmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen ay ile bu ay arasında bir ailenin 3 öğün mutfak masrafının önemli ölçüde arttığını listelerle açıkladı.

Asgari ücret ve emekli maaşlarının günbegün erdiğine vurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımında, geçen ay 3 kişilik bir ailenin bu harcamalarının 12.669 TL olduğunu, ancak bu ay aynı menünün 14.974 TL'ye yükseldiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında özellikle vurguladığı nokta, "kendimi anlatamadım, anlatan da olmadı" şeklindeki ifadeler oldu.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Faturaları, kirayı, okul masraflarını, sağlık ve giyim giderlerini varsa vicdanın, varsa yüreğin sen doldur! Kestane balının, manda yoğurdunun ve yediğin ejder meyvesinin fiyatlarını da yaz… Bu aziz milletime kendimi anlatamadım, anlatan da olmadı… Ama senin ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım milletime! BOP eş başkanı…"