''Söke söke'' polemiğine Meral Akşener de dahil oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un temel atma törenindeki Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine yanıt verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlere yönelik "Paralarını ödemeyeceğiz" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği, "Söke söke alırlar" yanıtına bir tepki de İYİ PartiGenel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Esnaf ziyaretlerine devam ettiği Muğla'da Milas ilçesinde çıkışta kendisine yöneltilen soruları cevaplandıran Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız" diyen muhalefete verdiği "Söke söker alırlar" yanıtını şöyle değerlendirdi:

"KESİNLİKLE O PARALARI ÖDEMEYECEĞİZ"

Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanının bu Kanal İstanbul'la ilgili olarak hem bizim hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz diye söylediğimiz sözlere cevap verdi. Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki, gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan milleti tehdit etti, söze söke alırlar; Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır anlaşılamamıştır. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor.

"MARMARİS YANGININA TAPUNUN DELİNMESİ ÇERÇEVESİNDEN BAKIYORUM"

"Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangının şaibeli olduğu ve buraya otel yapılacağı düşünülüyor siz bu yangını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Akşener, şöyle cevap verdi:

Dün bir arkadaşımdan duydum çok hoşuma gitti. Akıllı yangınlar diye bir kavram var. Buralı Muğlalı kardeşlerimizden ortaya çıkmıştır. Bu akıllı yangınlar tatil yörelerinde, sahil çevrelerinde çok sık başımıza gelen söndürülmesinde nedense genellikle sorunlar olan ve yeteri miktarda yandıktan sonra söndürülen yangınlar bunlar. Bunun peşinde olacağız. Bir şehidimiz var, mekanı cennet olsun kardeşimizin. Bu artık Türkiye'nin yönetilemediğini, son dönemlerde ortaya çıkanlar üzerinden baktığımızda Türkiye'nin dağına taşına kuşuna çöküldüğü anlamını taşıyor. Daha vahim bir şey var Türkiye'de yolsuzluklar şaibeler zaman zaman olmuştur ama Osmanlı döneminden beri yapılmayan bir şey vardır tapunun delinmesi. Türkiye'de maalesef bu da gerçekleşmiştir. Bu çerçeveden Marmaris'teki yangına bakıyorum.