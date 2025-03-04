Son Başbakan Binali Yıldırım hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten önceki son Başbakan olan AK Partili Binali Yıldırım'ın anayasa değişikliğinin Türkiye için öncelikli olduğunu belirterek anayasadaki vatandaşlık tanımının gözden geçirilmesi gerektiğine dair açıklaması sonrasında hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Partili milletvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir Bakırçay Üniversitesi Konferans Salonu'nda yapılan 'Yeni Anayasa Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin anayasasındaki ilk 4 değiştirilemez maddesi 100 yıllık bir birikimin sonucudur. Dünden bugüne konulmuş bir şey değildir. Üniter devlet yapısı, demokratik, laik ve cumhuriyet, Atatürk ile silah arkadaşlarının bize emanetidir. Bunun üzerine hiç kimse bir iş yapamaz ve tartışmaya açamaz" demiş ancak açıklamalarının devamında vatandaşlık tanımı için de değişiklik sinyali vererek "Devletimizin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasa'daki vatandaşlık tanımında 'Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür' diyor. Bununla ilgili 'Türklerden başkasına yaşama hakkı yok' diyorlar. Öyle bir şey yok, bu bir millet tanımıdır ve bu milletin unsurları var. Bin yıldır biz bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza'sı ve Çerkez'i var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada elbette ki gözden geçirilebilir. Bir etnik kimliği tanımlamak, öne çıkarmak değil de vatandaşlığı, etnik kimliğinin kim olduğuna bakmaksızın vatandaşlığı önceleyen bir güncelleme yapılabilir. Bu bazı etnik grupların kendilerini ihmal edilmiş düşüncesinden kurtarabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Kutlu Parti tarafından AK Partili Yıldırım’ın TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği vurgulanarak hakkında soruşturma açılması ve cezalandırılması istendi.