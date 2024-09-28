Son Cumhurbaşkanlığı seçim anketi açıklandı

MetroPOLL Araştırma, cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası rakiplerinin oyları damgasını vurdu.

MetroPOLL Araştırma, 28 ilde 10-17 Ağustos tarihleri arasında 1500 kişi ile yaptığı son anket sonuçlarını yayımladı.

Ankette katılımcılara, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yaklaşık 8 yıldır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışması halinde Erdoğan, Yavaş'ı çok az farkla geride bırakıyor. Seçmenlerin yaklaşık beşte biri ise kararsız olduğunu beyan ediyor.

Öte yandan ankete göre, MHP'lilerin yüzde 30'u Mansur Yavaş'a, İYİ Parti seçmeninin yüzde 55'i Mansur Yavaş'a, yüzde 29'u Ekrem İmamoğlu'na, CHP'lilerin ise yüzde 42'si İmamoğlu'na yüzde 40'ı ise Yavaş'a oy vereceğini beyan ediyor.

Anket sonuçları şöyle:

- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 27,2

- Mansur Yavaş: Yüzde 26,7

- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 18

- Selahattin Demirtaş: Yüzde 9,3