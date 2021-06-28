Süleyman Demirel'in manevi kızı Aylin Cesur Marmaris'te hayat kurtardı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte gelen eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in manevi kızı ve doktoru Isparta Milletvekili Aylin Cesur hayat kurtardı.

Muğla ve ilçelerinde bir dizi ziyaretlerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Marmaris ilçesinde partisinin hizmet binasının bulunduğu Sevgi Yolu'na yoğun bir araç konvoyu ile geldi.

Akşener, davul-zurna eşliğinde çiçeklerle karşılandı. Sevgi Yolu üzerinde bulunan esnafı ziyaret eden Akşener'i görmek isteyen Emine Erdoğan sıcaktan fenalaşarak olduğu yere yığılırken, beton zemine kafasını çarptı. Yere düşen kadın için, "Doktor var mı?" çağrısı yapıldı. Akşener'in yanında esnafla görüşen eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in manevi kızı ve doktoru Isparta Milletvekili Aylin Cesur çağrıyı duyarak yerde yatan kadının yanına koştu.

MÜDAHALE İLE HAYATA DÖNDÜRDÜ

Cesur, kadını kontrol ettiğinde nefes alamadığını ve titreme nöbeti geçirdiğini tespit edince çevrede toplanan esnaftan kaşık istedi. Bir esnaf tatlı kaşığını Cesur'a verdi.

Cesur, kaşıkla kadının ağzını açarak nefes vermesini sağlayıp, ardından suni teneffüs yaparak hayata döndürdü. Terörle Mücadele Grup Amiri Komiser Dursun Tuğran ilk müdahalesi yapılan kadını kucaklayarak gelen ambulansa götürdü. Ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emine Erdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



Yaşananları anlatan Aylin Cesur, "Hanımefendi düşmüş. Neden düştüğünü bilmiyoruz. Anladığım kadarıyla epileptik nöbet geçiriyor. Düşme sonucu kafa beton zemine çarpmış küçük bir nöbet geçirmiş. Kontrol ettiğimde nefesi kesilmişti ve tatlı kaşığı ile açtım. Yapılan müdahale ile tekrar nefes almaya başladı. Şu an için hayati tehlikesi yok" dedi.

MARMARİS İLE İLGİLİ HERKESİN BİR ANISI VARDIR

Danışmanlarına kadının takibinin yapılmasını isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurulan kürsüde sokakta kalabalığa seslendi. Akşener, "Marmaris ile ilgili herkesin bir anısı ve güzelliği vardır. Benim de en güzel anım balayımı bu cennet yerde geçirmemdir. Ailemle sık aralıklarla Marmaris ziyaretim olur. Çok şaşırdığım bir şey var. Bazı esnafları dolaştım. Marmaris değince ekonominin bulunmadığı tarım, turizm ve ticaretin olduğu kalkındığı yöremizdir. Bu sokakta dolaştığım dört tane esnafta ciddi ekonomik sıkıntı mevcut. Kadın olduğum için hemcinslerim kulağıma eğilip dertlerini söylüyor. İki tane hanımefendi kulağıma eğilerek evinde ekmek olmadığını söyledi. Bu çok üzücü bir durum. Benim bugün içim çok yandı" dedi. Konuşmasının ardından Akşener Köyceğiz'e hareket etti.