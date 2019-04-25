Süleyman Soylu ''Osman Amca'' sorusuna yanıt vermedi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran ve AK Partililer tarafından 'Osman Amca' denilen Osman Sarıgün için bir gazetecinin "AK Parti'den ihraç edildi mi?" sorusuna cevap vermedi.



4. Öz Orman-İŞ Sendikası Olağan Genel Kurulu’na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gerçekleştirilen genel kurulun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki şehit cenazesinde yumruk atan ve gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Osman Sarıgün hakkında sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.

Soylu, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin 'kahraman' ilan edilen videoları çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Biraz önce cinsel istismar vakasında olduğu gibi, maalesef sizin sorduğunuz vakada da ciddi bir bilgi kirliliği ile karşı karşıya kalıyoruz. Aklımıza ve hayalimize gelemeyecek bir çok bilgi kirliliği ile karşılaşıyoruz. Bu konuda açıklama yaptık. Hala bir yalan rüzgarı ile karşı karşıyayız." dedi.

CHP'den Süleyman Soylu hakkında suç duyurusu

Soylu, "İhraç edildi mi? sorusuna ise cevap vermedi.

ÖMER ÇELİK: SARIGÜN KESİN İHRAÇ TALEBİYLE İL DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunun tespit edildiğini belirterek, "Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün’ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu’na sevkine karar vermiştir." ifadelerini kullanmıştı.