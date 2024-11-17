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Süleyman Soylu'dan Erdoğan ve Bahçeli paylaşımı

Süleyman Soylu'dan Erdoğan ve Bahçeli paylaşımı
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AK Partili vekil Süleyman Soylu, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bebek katili Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına ilişkin, ''Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır. Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır'' ifadelerinin kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' tanınması ve Meclis'te konuşma yapması yönündeki çağrısıyla başlayan tartışmalar sürerken bir açıklama da AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

'TÜRKİYE BİRÇOK TEHLİKENİN ORTASINDAN GEÇİYOR'

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor" dedi.

Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"Dünya bir kırılma döneminden Türkiye ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçiyor. Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar. Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur. Buna inancımız tamdır."

'KİM DÖNERSE DÖNSÜN...'

"Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır. Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır. Onların birlikteliği, kurulan bütün tuzakları bozacak, gelecek nesillerimize emin bir Türkiye bırakacaktır. Siyaset de olsak da olmasak da ceddimizden biz 'Büyük Türkiye' davasının mensubuyuz. Kim dönerse dönsün biz davamızdan dönmeyiz. Biz şüphe edenlerden değiliz."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.

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Etiketler Süleyman Soylu abdullah öcalan recep tayyip erdoğan Devlet Bahçeli
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