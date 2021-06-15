Şuşa'ya tarihi ziyaret: Erdoğan ve Aliyev imzaları attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'ın Şuşa şehrine geldi. Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, baş başa görüştükten sonra ''Şuşa Beyannamesi''ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmenin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaları imzaladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Müttefiklik Sözleşmesi"nde 100 yıl önce imzalanan Kars Anlaşması'na atıfta bulunulduğunu bildirdi.

İmza töreninin ardından iki lider basın toplantısı düzenledi.

Aliyev, ''Azerbaycan halkı adına aziz kardeşimi Azerbaycan'da selamlamak istiyorum'' dedi. Aliyev, konuşmasında ''İmzalanan Şuşa beyannamesi yeni iş birliklerimizin teminatıdır. Bundan sonra da birbirimizin yanında olacağız. Şuşa Beyannamesi savunma sanayisi ve nakliyede karşılıklı yardımı içeriyor. Tüm Azerbaycan halkı ve dünyanın gözü buradadır. Azerbaycan'da bu sabırsızlıkla bekleniyordu. Şuşa'da dalgalanan Azerbaycan ve Türkiye bayrakları bizim beraberliğimizi gösteriyor. Türkiye'nin desteğini unutmayacağız. Karabağ muharebesi sonrası Ermenistan diz çöktü. Türkiye - Azerbaycan birliği ebedidir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında şunları söyledi:

Bugün farklı bir heyecanın içindeyiz. Daha önce vermiş olduğumuz sözümüzü yerine getirmiş oluyoruz. 44 günlük savaşın ardından Karabağ sahiplerinin eline geçmiş oldu. Ermeni mezaliminden kurtulmuş oldu. Kardeşim fon olarak basın toplantısında anlamlı bir yer seçmiş oluyor. Bir yanda Valilik binası bir yanda Ermenilerin yerle yeksan etmek üzere oldukları bir bina. Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ zaferinin sevincini geçtiğimiz yılın 10 Aralık günü Bakü'de paylaşmıştık. O gün yine bambaşka bir coşku vardı. 6 ay sonra bu defa kadim şehir Şuşa'da kendisiyle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şuşa'dan vereceğimiz mesajların çok önemli olduğuna inanıyorum. Altyapıda yoğun çalışmalar yapılıyor. Yollar yapılıyor, yüksek gerilim hatları inşa ediliyor, susuz olan bölge suya kavuşuyor. İnşallah en kısa zamanda bölge havalimanlarına da kavuşacak. Havalimanlarına da kavuştuktan sonra buralara geliş - gidişler artacak. Turizmde bölge inanıyorum ki ciddi bir sıçramayı yaşayacak. Karabağ eski ihtişamına yeniden kavuşacaktır, bundan hiç şüphem yok. Türkiye olarak yeniden inşa faaliyetlerinde de kardeşlerimize her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. En kısa sürede evlerine dönmelerini beklediğimiz Azeri kardeşlerimiz için de her türlü çabayı göstereceğiz. Değerli kardeşimin özel çalışmaları var.

ERMENİSTAN'IN KENDİSİNE UZATILAN İYİ NİYET ELİNİ TUTMASINI ARZU EDİYORUZ

Bir yandan yıkımları telafi ederken, Karabağ ve Azerbaycan topraklarının bir daha böyle bir felaket yaşamaması için gereken tedbirleri alacağız. TOKİ ile birlikte burada atmayı planladığımız planlar var. Artık bölgede tüm taraflar için yeni iş birliği imkanları doğmuştur. Herkesi Azerbaycan'ın zaferini kabullenmeye davet ediyoruz. Ermenistan'ın kendisine uzatılan bu iyi niyet elini tutmasını temenni ediyoruz. 6'lı platform dedik. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran... 6'lı platformla birlikte bölge barış içinde yaşanan bir bölge olsun. Bu adımı atmak için her türlü fedakarlığa varız, sayın Putin bu tür fedakarlıklara var. Tarihi fırsatın, gerçekçi olmayan heveslerle kaçırılmaması en büyük temennimiz. Bölgedeki herkesin nefret ve tahrik siyasetinden vazgeçmesi şarttır. Böyle bir fırsat olduğunda Ermenistan'la normalleşmenin olması için üzerimize düşeni yapacağımızı söylüyoruz.

ŞUŞA'DA EN KISA SÜREDE BAŞKONSOLOSLUK AÇMAYI PLANLIYORUZ

Bugün yeni bir tarihi adımı attık. Bu adım önemli. Bu adımı güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Şuşa beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik. 11 A4 sayfası bu beyanname bugün hayatiyet kazanıyor. Şuşa'da en kısa sürede başkonsolosluk açmayı planlıyoruz. Savunma sanayi alanındaki ilişkilerimizi daha da tahkim ediyoruz. Burada İHA'lar, SİHA'lar ciddi işler gördüler. Azerbaycan bu işlerde üretin merkezi olma imkanını yakalayacaktır. Bizim gücümüz Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de bizim gücümüzdür.