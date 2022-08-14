''Tayyip Bey’in tekrar aday olabilmesi ancak meclisin kararıyla olur''

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Tayyip Bey eğer seçimlerin daha önce yapılmasını uygun görürse kendisi için kararı alır kimse de mani olamaz. Ancak kendisinin tekrar aday olabilmesi Meclisin kararıyla olur” dedi.

Kestel Yeşilvadi Mesire Alanı'nda "Geleneksel Milli Görüş Buluşması"na katılan Karamollaoğlu, daha sonra Nilüfer ilçesindeki Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne geçti. Mübadele Evi'ni gezen Karamollaoğlu'na dernek başkanı Ali Korkut ve dernek üyeleri, müzedeki eşyalar hakkında bilgi verdi. Mübadele Kahvesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Karamollaoğlu, Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

‘Tayyip Bey eğer seçimlerin daha önce yapılmasını uygun görürse kendisi için kararı alır kimse de mani olamaz’

Burada yaptığı açıklamada, seçime bir seneden daha kısa bir zaman kaldığını ifade eden Karamollaoğlu, bir tarih tahmininde bulunmanın kolay olmadığını söyledi. Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"Tayyip Bey eğer seçimlerin daha önce yapılmasını uygun görürse kendisi için kararı alır kimse de mani olamaz. Ancak kendisinin tekrar aday olabilmesi Meclisin kararıyla olur. Bugünkü anayasaya göre üçüncü dönem olmuş olacak. Bu noktada bir düşüncesi var mı bilmiyoruz. Yalnız eğer öyle bir düşüncesi varsa kendisi büyük ihtimalle başka birisini de aday gösterebilir. Ben bunu biraz zayıf bir ihtimal diye görüyorum. Bu noktada muhalefette bulunan şu anda 6 partinin bir araya gelip bu konuları görüşmesi, bir bakıma seçimlere müşterek bir hazırlık içinde olmalarını önemsiyorum. Ümit ederim ki bu hazırlıklar müspet bir istikamette gelişir ve normal kanuni prosedürün dışında başka bir yola girmez Türkiye. Bundan dolayı da bizim biraz daha dikkatli olmamıza, bu seçimlerin huzur ve barış içinde yapılmasını sağlamaya ihtiyacımız var. Allah yardımcımız olsun."

‘Hiçbir yerde seçim tarihi belli olmadan adaylar belirlenmez’

Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesi konusunda ısrar edildiğine vurgu yapan Karamollaoğlu, "Hiçbir yerde seçim tarihi belli olmadan adaylar belirlenmez. Bu genel kuraldır. Onun için seçim tarihi belirlendiğinde en az üç ay var demektir seçime. O zaman da süratle bir karar verilir ve o karara göre de icraat yapılır diye ümit ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

‘Bundan sonra da bu çalışmaların nasıl olacağına dair birkaç adımın daha atılmasına ihtiyaç var kanaatindeyim’

Karamollaoğlu, altı muhalefet partisi genel başkanının katıldığı toplantının pazar günü Saadet Partisi'nde yapılacağına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Altılı masanın üyelerinden birisi de biziz. Hasbelkader son toplantı bizim ev sahipliğimizde önümüzdeki pazar günü yapılacak. Uyum içinde bugüne kadar bir çalışma yapıldı. Bazı prensip kararları alındı. Bundan sonra da bu çalışmaların nasıl olacağına dair birkaç adımın daha atılmasına ihtiyaç var kanaatindeyim. Çünkü geçmişte de söylemiştim. Koalisyonlar seçimden sonra yapılır ama bu sefer cumhurbaşkanlığı seçimi esas olduğu için cumhurbaşkanlığında bir kişi desteklenecekse onunla kim aday olacaksa bir mutabakat sağlanması gerekir ki herkes o mutabakata göre politikalarını belirlesin. Onu da önümüzdeki birkaç ay zarfında görürüz diye ümit ediyorum."