TBMM'den 3 yılda 6 milyon TL yurtdışı harcaması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’de görevli bin 481 personelin yurt dışı ziyareti için görevlendirildiğini ve üç yılda bu personel için Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 TL harcandığını belirtti.

Birgün gazetesinden Burcu Cansu'nun haberine göre Tanrıkulu, Şentop’un yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesinde, 2017-2019 yılları arasında TBMM'de görevli personellerden toplam kaç kişiye yurtdışı görevlendirmesi yapıldığını, ilgili personellerin görevlendirildiği ülkelerin hangileri olduğunu sordu. Tanrıkulu, personellere ödenen yurtdışı harcırah tutarı ile ülkelerin hangi amaçlarla ziyaret edildiğinine ilişkin bilgilerin de paylaşılmasını talep etti. Tanrıkulu’nun yurt dışı görevlendirme ve yurt dışı ziyaretlerine ilişkin soru önergesini yanıtlayan Şentop, 3 yılda Meclis bütçesinden 6 milyon 34 bin 192 TL harcandığını açıkladı.

ETİYOPYA, SENAGAL ZİYARETLERİ

Şentop, 2017 yılında aralarında Kenya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Kamboçya, Hırvatistan’ın da aralarında bulunduğu 153 farklı ülkeye toplam 308 personel, 2018 yılında aralarında Bulgaristan, Çekya, Estonya, Etiyopya, Senegal’in bulunduğu 187 ülkeye 590, 2019 yılında da aralarında Azerbaycan, Belarus, Paraguay, Singapur, Slovakya, Tayland’ın da bulunduğu 126 farklı ülkeye 583 olmak üzere toplamda bin 481 personel görevlendirmesi yapıldığını bildirdi.

ÜÇ YILDA 6 MİLYON

Üç yıl içerisinde toplam bin 481 personel yurt dışı ziyareti için görevlendirildiğini açıklayan Şentop, harcanan tutarları şu şekilde açıkladı:

“2017 yılında personel harcırahı için 860 bin 914 TL, uçak bedeli için 543 bin 794 TL olmak üzere toplam 1 milyon 404 bin 709 TL ödendi.

2018 yılında personel harcırahı için 1 milyon 766 bin 375 TL, uçak bedeli için 718 bin 769 TL olmak üzere toplam 2 milyon 485 bin 145 TL ödendi.

2019 yılında ise personel harcırahına 1 milyon 404 bin 291 TL, uçak bedeline 704 bin 47 TL olmak üzere toplam 2 milyon 144 bin 338 TL ödendi. Toplamda 6 milyon 34 bin 192 TL harcandı.”