TİP hakkında 30 milyon TL'lik iddia! Açıklama geldi

Gazeteci Bahar Feyzan, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) genel seçimde CHP'den 30 milyon TL aldığını iddia etti. TİP'ten yapılan açıklamada, Feyzan'a tazminat davası açılacağı belirtildi.

Siyaset gündemi, muhalefet cephesindeki tartışmalarla çalkalanmaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Bahar Feyzan'ın internet sitesinde yayımladığı yazısında "Türkiye ve dünyanın yüzde 99’unun işçi olduğunu savunan Erkan Baş; 'Varlık sebebimiz, eşit yurttaş olarak yaşayacağımız bir ülke ve dünya hayali için mücadele etmek' demişti. Fakat seçim yoluna CHP’den aldığı 30 milyon TL sermaye ile çıktı" ifadelerini kullanması gündem yarattı.

TİP'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. TİP'ten yapılan açıklamada; Bahar Feyzan'a tazminat davası açılacağı ifade edildi.

TİP'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır.

TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi “gazetecilerin”, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TİP Basın Bürosu"