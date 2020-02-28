Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı!

Türkiye, İdlib'te çok sayıda askerin şehit olmasının ardından, bu konuda adım atmayan Avrupa’ya karşı sınır kapılarını açarak göçmen kontrolünü bıraktı.

Sahil Güvenlik ve Sınır Birlikleri'ne "geri çekilin" emri verildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Türkiye’nin Suriyeli mültecilerin artık karadan ve denizden Avrupa’ya ulaşmasını engellemeyeceğini iddia etti.

Yetkilinin ayrıca güvenlik görevlilerinin sınırlardan çekildiği ve denetim yapılmayacağı bilgisini paylaştığı belirtildi.

ÇELİK: MÜLTECİLERİ TUTABİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.