''Türklerin, Kürtleri ve Arapların hayatları tehlikededir"

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge hakkında İngilizce açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin niyetinin açık ve net olduğunu belirten Altun, söz konusu niyetleri, "Sınırımızdaki terör koridorunu ortadan kaldırmak. Kürt halkının düşmanı olan PKK ile savaşmak. DEAŞ ile mücadele etmek ve yeniden güçlenmesini önlemek" şeklinde sıraladı.

ETNİK TEMİZLİK VURGUSU

Suriye'nin PKK işgaline değil, yerel bir yönetime ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Altun, "PKK’nın kontrolü altına aldığı bölgelerde etnik temizlik yaptığı ve her türlü muhalefeti, özellikle de Kürt demokratları ortadan kaldırdığı pek çok uluslararası insan hakları kuruluşu tarafından da kabul edilmektedir. SDG/YPG/PKK’nın, bölgede DEAŞ'la mücadele konusunda Türkiye'den daha güvenilir olduğunu düşünenler için kısa bir hatırlatma yapmakta fayda var. SDG/YPG/PKK, Trump’ın askerlerini çekme kararının ardından 3 bin 200 DEAŞ'lı mahkumu serbest bırakmayı görüşmüştü" ifadelerini kullandı.

'TÜRKLERİN KÜRTLERİN VE ARAPLARIN HAYATLARI TEHLİKEDEDİR'

Altun, Türkiye'nin şimdiye kadar Suriye'de terörle mücadele konusunda çok sabırlı ve müttefiklerle uyumlu hareket ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak, Türkiye artık bir dakika bile bekleyemez. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların hayatları tehlikededir. PKK’dan kurtarılan bölgelerde, teröristlerin işgali yerine Türkiye tarafından sağlanan hizmetler olacak. Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyonları, Türkiye'nin tüm Suriyeliler için yönetim ve güvenlik açısından iyi bir örnek teşkil ettiğini göstermiştir."