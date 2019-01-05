Ümit Özdağ'dan Suriyelileri köylere yerleştirme projesine sert tepki

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Birleşmiş Milletler'in Türkiye'deki Suriyeliler için başlattığı tarımsal mesleki eğitim projesinin amacının Suriyelileri köylere yerleştirmek olduğuna dikkat çekti.

Tarım Bakanlığı ve BM ortak çalışmasıyla başlatılan projede Adana, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Isparta'yı kapsayan beş ilde Suriyelilere tarım sektörüne yönelik eğitimler verilecek. Eğitimler ise hayvancılık bakımı ve sürü güdümü; elma, üzüm, zeytin, antepfıstığı ve pamuk ekimi ve hasadı; biber, turunçgiller, nar hasadı ve hasat sonrası işleme; sera sebze yetiştiriciliği; sulama yönetimi, çiftlik yönetimi üzerinde yoğunlaşacak.

Finansmanı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından sağlanan 1.7 milyon dolarlık projede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı birincil yürütücü paydaş, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise uygulayıcı kuruluş olarak yer alıyor.

"BOŞALAN KÖYLERE ARAPLAR YERLEŞECEK"

Son 16 yılda uygulanan yanlış politikalar sonucu tarım bitirildiğine ve bu nedenle köyden kente göçün artış göstererek köylerin boşaldığını hatırlatan Ümit Özdağ, proje kapsamında eğitilen Suriyelilerin Türklerden boşalan köylere yerleştirileceğini savundu.

Özdağ, eski Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba'nın da bu projeyi daha önce açıkladığını hatırlattı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü sitesinde yayınlanan projeyi de paylaşan Özdağ'ın açıklamaları şöyle:

"Bu Suriyeli sığınmacıları köylere yerleştirme projesinin ilk adımıdır. Son 16 yılda Türk tarımı bitirildi, köylülerimiz kentlere göç ettirildi. Şimdi boşalan köylere Araplar yerleşecek. E. Tarım Bkn Fakiibaba bunu açıklamıştı."