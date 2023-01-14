Umre'ye giden Ekrem İmamoğlu ihrama girdi: İşte o kare...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 gün önce annesi ve babasıyla Umre'ye gitti. İmamoğlu'nun o fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Umre'den fotoğrafları geldi. İlk fotoğrafı Medine'den gelen İmamoğlu, bu kez ihrama girdi. Annesi Hava ve babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte 12 Ocak günü Suudi Arabistan'a giden İmamoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada epey konuşuldu.

İLK FOTOĞRAFI MEDİNE'DEN GELMİŞTİ

Dün de bir vatandaş, Ekrem İmamoğlu'yla Medine'de karşılaşmış ve çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmıştı. Vatandaş, İmamoğlu'yla çekildiği fotoğrafın altına ise "Yatsı Namazı sonrası Ekrem İmamoğlu ile Medine-i Münevvere'de karşılaştık" notunu düştü.

KABE'DEN FOTOĞRAF GELDİ

Bİmamoğlu'nun umreye gideceği haberini veren Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından İBB Başkanı'nın Kabe'den fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, "İki gün önce Sn. Ekrem İmamoglu'nun anne ve babasıyla birlikte umreye gideceğini yazmıştım. Devamı niteliğinde bu kareyi de paylaşmak istedim. Allah kabul etsin." ifadeleri yer aldı.

İşte o kare: