Ünlü anketçi AK Parti'nin Ankara adayı için 2 isim verdi

MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti kulislerinde yerel seçimlerde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen 2 ismi açıkladı.

Yerel seçimler için son kulis bilgilerini paylaşan MAK Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Halk TV'de ekrana gelen 'Gündem Özel' programında Barış Terkoğlu'nun konuğu oldu.

Kulat, yerel seçimlere az bir süre kala AK Parti kulislerinde konuşulan adayları açıkladı. 2024 yerel seçimler için AK Parti aday belirlemek için kolları sıvadı. Son seçimler sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalar için start vermişti. AK Parti kulislerinde aday belirleme yarışı sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki'nin AK Parti'de Ankara adaylığı için öne çıktığını ifade eden Mehmet Ali Kulat, "Sayın Süleyman Soylu düşünülmezse, Veysel Tiryaki'nin isminin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Bu iki isim arasında yoğunlaşacak." ifadelerini kullandı.