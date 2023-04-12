Ünlü anketçi ''Çok tuhaf, enteresan'' diyerek son anketi açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti'nin seçim beyannamesini değerlendiren ünlü anketçi Hakan Bayrakcı, "Çok tuhaf bir şey! Enteresan" diyerek AK Parti'nin şu anki son oy oranını açıkladı.

Dün Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programla birlikte seçim vaatleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 saatin üzerinde süren konuşması boyunca pek çok müjdeyi ilk kez açıkladı.

Özellikle ekonomi alanında pek çok maddenin yer aldığı seçim beyannamesinin seçmen nezdinde nasıl bir etkisi olacağı da merak konusu oldu. CNN TÜRK canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakcı, AK Parti'nin şu anki oy oranını açıklarken, sunulan vaatlerin etkisinden bahsetti.

"21 yıl boyunca yüzde 50 oy alan başka bir iktidar ne görüyorum ne duyuyorum" diyen Bayrakcı, "AK Parti'yi övmüyorum, rakamını söylüyorum. Durumu, sonucu söylüyorum. Durum bu" dedi.

Bayrakcı'nın dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"AK Parti'nin alacağı oy takribi olarak belli. Bütün anketlerin ortalamasına baktığım zaman AK Parti'nin oy oranının yüzde 34-40 arasında değiştiğini söyleyebilirim. Yani bu 29 değil, 31 değil ama... Bunu şunun için söylüyorum. 6. seçime rağmen 21 yıla rağmen AK Parti hâlâ birinci parti. Bu enteresan. Yani birinciliği alamıyorsunuz elinden. AK Parti'yi övmüyorum, rakamını söylüyorum. Durumu, sonucu söylüyorum. Durum bu.

Hal böyle olunca bu tür açıklamalar bana göre olumlu ya da olumsuz anlamda yarım puan dair etki yapmaz. Çünkü zaten 21 yıldır durum bu. Dünyada da bu böyle insanlar lidere çok bakıyor. Üslup, konulara yaklaşım, hitabet... Tabiki de icraatler de çok önemli. Mesela dolar 8 sene boyunca 1,5-2 TL seviyelerinde seyretti. Ben hiçbir zaman böyle bir dönem hatırlamıyorum. Şimdi bunlar avantaj sağlıyor.

Son 4-5 yıldır ekonomideki sıkıntılar da elbette puan kaybettiriyor ama bunu da başka icraatlerinizle kapatmaya çalışıyorsunuz. AK Parti'nin açıkladığı vaatler onun için çok 3. planda kalıyor. Olaya bir bütün olarak bakıyorum. Seçimin kaderini değiştirecek bir şey olarak düşünmüyorum.

Özetle şunu söylemek istiyorum. Karşımızda enteresan bir 21 yıl var. Bütün dünyaya baktığım zaman böyle 21 yıl boyunca yüzde 50 oy alan bir iktidar ne görüyorum ne duyuyorum. Bu tuhaf bir şey yani. "