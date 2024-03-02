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Yerel seçime adım adım: Kesin aday listeleri belli oluyor

Yerel seçime adım adım: Kesin aday listeleri belli oluyor
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için belirlenen takvime göre, seçime katılabilecek adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işliyor.

Takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenirken, Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesinin ardından bu sayı 34'e düştü.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında yapılan kura çekimi ile belirlendi. Seçmen bilgi kağıtları da 29 Şubat'ta dağıtılmaya başlandı.

Takvim kapsamında, adaylığı için başvuru yapılan siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

İLÇE SEÇİM KURULLARI AÇIKLAYACAK

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak.

Listelerin ilanının ardından il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Basım işlemleri tamamlandıkça da pusulalar bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek.

AA

Etiketler yerel seçim belediye başkan adayları kesin aday listeleri YSK Yüksek Seçim Kurulu
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