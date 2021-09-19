  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Prof. Dr. Celal Şengör'e ''taciz'' soruşturması

Prof. Dr. Celal Şengör'e ''taciz'' soruşturması

Prof. Dr. Celal Şengör'ün öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepkilere yol açmış, öğrenciler ve kadın örgütleri Şengör'ün görevden alınmasını istemişti. Şengör'ün görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Prof. Celal Şengör hakkında soruşturma açtı.

İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün sosyal medyada paylaşılan ve bir kadın öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video tepki çekmişti.

 Videoda Şengör, “Yanımda duruyor. O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım. Bu, dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Babam bile böyle bir şey yapmadı dedi. Hah dedim eksik kalmış şimdi tamamlandı” ifadelerini kullanmıştı.

İTÜ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğü, öğrencisini taciz ettiği ortaya çıkan Prof. Dr. Celal Şengör hakkında idari soruşturma başlattığını açıkladı. İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ayrıca, soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken kamuoyuna “sabırlı” olma çağrısı yapıldı.

Açıklamada,  “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” denildi.

Bakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepkiBakan Yanık'tan Prof. Dr. Şengör'ün açıklamalarına tepkiGüncel
Şahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepkiŞahan Gökbakar'dan Celal Şengör'e tepkiGüncel
Celal Şengör'ün taciz ettiği öğrencinin kim olduğu ortaya çıktıCelal Şengör'ün taciz ettiği öğrencinin kim olduğu ortaya çıktıGüncel
Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp...Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp...Güncel

 

 

 

 

Etiketler soruşturma taciz itü prof. dr. celal şengör celal şengör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dünyada eşi benzeri yok: Turist akınına uğruyor
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Miss Turkey 2021 güzellerinden olay itiraflar: Yorumları takmıyorum
Prof. Dr. Orhan Şen'den kuvvetli yağış uyarısı: Çarşamba gününe dikkat!
Şemsiyelerinizi, yağmurluklarınızı hazırlayın! Bu hafta yağış var
Billie Eilish yıllardır sakladığı dövmesini sonunda gösterdi
''Falcı bana 'seni aldatıyor' dedi boşanıyorum''
Kars'taki menderesler her mevsim güzelliğiyle cezbediyor
Erdoğan Fransızca kitabı böyle tanıttı: ''Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi''
Ordu'da bir lise koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti