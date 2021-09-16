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Celal Şengör'ün videosu sosyal medyada tepki çekti: Öğrencime kızdım, eteğini kaldırıp...

Prof. Dr. Celal Şengör, kendisini sinirlendiren bir öğrenciye yaptığını yayında anlattı. Şengör'ün anlattıkları sosyal medyada büyük tepki topladı.

Prof. Dr. Celal Şengör, öğrencisiyle başından geçen olayı bir yayında anlattı. Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını söyledi.

"Kıçına..."
Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.

"Babam bile bunu yapmadı"
Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi.

Etiketler celal şengör video tokat öğrenci
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