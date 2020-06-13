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  3. 13 Haziran 2020 14:35

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği hastaneye anlamlı ziyaret

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu, babasının adının verildiği hastaneyi ziyaret etti.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adının verildiği hastaneye anlamlı ziyaret
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Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun  oğlu onur Taşçıoğlu'na hastanenin Dekanı Prof. Hakan Gürbüz eşlik etti.

Babasının fotoğrafının bulunduğu bölümde fotoğraf da çektiren Onur Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından, "Bugün Çapa'dan abim Prof. Dr. Bülent Saka ile Prof. Dr. Cemil Tascıoğlu hastanesini ziyaret ettik.

Çok güzel bir hastane...Emeği geçenlerin ellerine sağlık" ifadesini kullandı.

Türkiye'de ilk corona virüs vakasına bakan ve kaptığı virüs nedeniyle 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı'nda yeni yapılan hastaneye verilmişti.

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