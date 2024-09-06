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Prof. Dr. Naci Görür göz göre göre gelecek olan deprem felaketini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür göz göre göre gelecek olan deprem felaketini açıkladı
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Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi işaret ederek uyaran isim olan Prof. Dr. Naci Görür "yöneticilerimizin bu memleketi deprem dirençli bir ülke yapmaya niyetlerinin olmadığını anlıyorum" dedi.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir uyarıda daha bulundu.

Türkiye'nin hala depreme hazırlık konusunda sınıf kaldığının altını çizen Görür, "Bütçeden yöneticilerimizin bu memleketi deprem dirençli bir ülke yapmaya niyetlerinin olmadığını anlıyorum" dedi.

İşte Görür'ün o açıklamaları:

"T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2024 yılı yatırım programında merkezi yönetim bütçesinden yatırım nitelikli harcamalar ve cari nitelikli harcamalar için ödenek tahsis etmiş. 

Pek anladığım konu değil ama bu bütçeden yöneticilerimizin bu memleketi deprem dirençli bir ülke yapmaya niyetlerinin olmadığını anlıyorum. Halkımın böyle bir talebi var mı?"

 

Etiketler prof. dr. naci görür niyetleri yok deprem deprem korkusu deprem endişesi yönetim bütçe
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