Prof. Dr. Osman Bektaş'tan 1 dakika arayla peşpeşe 2 deprem sonrası kritik uyarı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir dakika arayla meydana gelen 3.9 ve 4.4 büyüklüğündeki depremler bölge halkında endişe yarattı. Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat sonrası stres transferinin sürdüğünü belirterek 165 kilometre uzunluğundaki Malatya Fayı’na işaret ederek "kritik uyarı" dedi.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi bugün kısa süreli ancak yoğun bir sismik hareketliliğe sahne oldu. Saat 15.41’de kaydedilen 3.9 büyüklüğündeki ilk sarsıntının hemen ardından, saat 15.42’de bu kez 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Art arda yaşanan bu sarsıntılar, bölgedeki fay hatlarının durumunu yeniden tartışmaya açtı.

"Tektonik Denge Henüz Sağlanmadı"

Depremlerin ardından sosyal medya hesabından teknik bir değerlendirme paylaşan yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntıların büyüklüğünden ziyade işaret ettiği sürece odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Bektaş, 4.4’lük depremin tek başına yıkıcı bir sarsıntının habercisi olmadığını ancak bölgesel bir risk taşıdığını belirtti.

Malatya Fayı İçin Kritik Uyarı 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin ardından bölgedeki yer kabuğunun henüz dengeye gelmediğini ifade eden Bektaş, şu uyarılarda bulundu:

"Bu depremler, Maraş depremleri sonrası bölgenin tektonik olarak henüz dengeye gelmediğini ve gecikmeli stres transferi sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Yaklaşık 165 kilometre uzunluğa sahip olan Malatya Fayı için bu sarsıntılar kritik birer uyarı niteliğindedir."

Stres Transferi Devam Ediyor

Uzmanlar, büyük depremlerin ardından çevre fay hatlarına yük bindiğini ve bu enerjinin zamanla sismik hareketliliğe dönüştüğünü hatırlatıyor. Prof. Dr. Bektaş’ın analizi, özellikle Malatya Fayı üzerindeki enerji birikimine dikkat çekerek, bölgedeki sismik izleme çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Saha ekiplerinden gelen bilgilere göre, her iki sarsıntıda da herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, uzmanların bölgeye dair uyarıları yakından takip ediliyor.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...