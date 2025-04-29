Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem korkusu yaşayanlar için en güvenli illeri paylaştı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem açısından Türkiye'nin en güvenli illerini açıkladı.

23 Nisan'da Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi. İstanbul'da özellikle eski binalarda oturan vatandaşlar parklarda ve sahillerde kurdukları çadırlarda yaşamaya başladı.

6.2'lik depremin ardından gözlerin çevrildiği bazı uzmanlar son depremin ardından büyük bir sarsıntı beklenmediğini dile getirerek vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini ifade etti. Bazı uzmanlar ise, İstanbul'da özellikle önümüzdeki birkaç ayın kritik olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini savundu.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise yaptığı yorumlarla İstanbulluların yüreğine su serpti. Ercan, ''6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var.'' ifadelerini kullanmıştı.

AHMET ERCAN GÜVENLİ İLLERİ AÇIKLADI

Ercan son olarak deprem korkusu yaşayan vatandaşlar için güvenli olan illeri açıkladı. Ünlü deprem uzmanı, deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illerinin Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin ve Antalya olduğunu ifade etti.

X hesabından harita paylaşan Ercan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'nin yersarsıntısı ile güvenli yerleşim alanı seçimi bakımından en ayrıntılı bölgelendirme haritası (Yapan. Prof. Dr. Övgün A. Ercan, 2005).



BEYAZ: Deprem odağı olmayan, en güvenli alanlar.

YEŞİL: Dolayda olan depremlerden en çok etkilenen alanlar

SARI: Deprem odağı olan, diri kırıkların geçtiği sakıncalı yerleşim alanları

KIRMIZI: Sulak, gevşek, tarım alanları ya da yeraltı boşlukları, obrukların olduğu yapılaşmanın çok sakıncalı olduğu kesimler.